Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Flüchtiger Ladendieb gefasst

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag entwendete eine männliche Person während der Mittagszeit Lebensmittel aus einem Discounter in Dinslaken. Dabei wurde der 36-Jährige von einem 44-jährigen Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte. Auf den Diebstahl angesprochen erhob der 36-Jährige drohend die Faust gegen den Zeugen und flüchtete anschließend zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter durch Polizeibeamte gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell