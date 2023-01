Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fahrraddieb auf frischer Tat angetroffen

Wesel (ots)

Am 26.01.2023, gegen 22.45 Uhr, konnte nach einem Zeugenhinweis eines Anwohners der Straße Im grünen Winkel in Moers, ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz nach einem Fahrraddiebstahl durch die eintreffenden Polizeibeamten gestellt werden. Bei den Folgemaßnahmen wurden bei dem Mann neben einem Schlagring noch Betäubungsmittel und weiteres Diebesgut einer vorangegangenen Tat aufgefunden. Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam Moers zugeführt. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

