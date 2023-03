Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Transporter fährt über den Kreisel - 27-jähriger Fahrer verletzt ++ 24-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++ 42-jährige Frau stürzt mit dem Rad ++

Rotenburg (ots)

Transporter fährt über den Kreisel - 27-jähriger Fahrer verletzt

Tarmstedt. Ein 27-jähriger Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen am Kreisverkehr Hepstedter Straße/Im Ortfeld verunglückt. Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem Ford Transit aus Richtung Neu St. Jürgen kommend ortseinwärts unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit erkannte er den Kreisel zu spät, überfuhr ihn und auch einen Zaun hinter der Verkehrsanlage. Der Transporter überschlug sich und landete in einem Regenrückhaltebecken. Dort blieb er auf dem Dach liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

24-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Rotenburg. Am Donnerstagmorgen ist eine 24-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Heinrich-Scheele-Allee verletzt worden. Die junge Frau war gegen 7.30 Uhr in einem sogenannten "unechten Kreisverkehr" unterwegs. Als ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in den Kreisel einfuhr, kam es zur Kollision. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu.

42-jährige Frau stürzt mit dem Rad

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 42-jährige Frau am Donnerstagmorgen Verletzungen am Kopf zugezogen. Die Frau war gegen 8 Uhr auf den Radweg an der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Straße Am Burgtor kam sie ohne fremde Beteiligung auf dem rutschigen Untergrund zu Fall.

