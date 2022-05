Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Grenzübergang Rötteln

Hohentengen am Hochrhein (ots)

Eine 26-Jährige, die mit einem Haftbefehl gesucht wurde, konnte am Grenzübergang Rötteln bei Hohentengen am Hochrhein festgenommen werden. Nach Bezahlung der Geldstrafe bei der Bundespolizei konnte sie Ihre Reise fortsetzen.

Am Sonntagabend kontrollierten Kräfte des Zoll eine 26-Jährige bei der Ausreise aus Deutschland am Grenzübergang Rötteln. Bei der Überprüfung der italienischen Staatsangehörigen stellten die Mitarbeitenden des Zoll fest, dass ein Haftbefehl vorliegt. Wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort war die 26-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden, wovon noch 880 Euro zu vollstrecken waren. Die Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben. Dort konnte sie die Geldstrafe bezahlen und so die 22-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Anschließend durfte die Frau in die Schweiz ausreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell