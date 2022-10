POL-WOB: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Mecklenburger Straße 21.10.2022, 17.30 Uhr - 22.10.2022, 10.00 Uhr Zwischen Freitagabend 17.30 Uhr und Samstagmorgen 10.00 Uhr sind Unbekannte in sieben Gartenlauben in dem Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen. Was sie dabei alles erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. ...

