Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Gartenlauben - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mecklenburger Straße

21.10.2022, 17.30 Uhr - 22.10.2022, 10.00 Uhr

Zwischen Freitagabend 17.30 Uhr und Samstagmorgen 10.00 Uhr sind Unbekannte in sieben Gartenlauben in dem Kleingartenverein an der Mecklenburger Straße eingebrochen. Was sie dabei alles erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand begaben sich die Unbekannten in der fraglichen Zeit auf das Gelände des Kleingartenvereins. Hier gelangten sie nahezu ungehindert auf die einzelnen Parzellen und öffneten mit brachialer Gewalt die Eingangstüren oder zerstörten die Glaseinfüllung der Fenster, um sich durch diese Zugang zum Inneren der Parzelle zu verschaffen.

Nachdem sie sich entsprechend umgeschaut und möglicherweise Beute gemacht hatten verließen sie wieder den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt.

Die Ermittler können derzeit nicht ausschließen, dass es noch mehr Einbrüche in Gartenlauben des dortigen Kleingartenvereins gegeben hat, diese jedoch noch nicht entdeckt wurden. In allen Fällen gehen die Beamten allerdings von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus.

Von daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell