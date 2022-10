Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Eigentümerin überrascht Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Ochsendorf, Neulandstraße 21.10.2022, 19.40 Uhr

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Wohnhaus in der Neulandstraße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie hierbei Schmuck in noch festzustellendem Umfang und Wert.

Als die Hausbesitzerin gegen 19.40 Uhr nach Hause kam und die Haustür aufschloss, wurde die Tür von einer unbekannten Person von innen zugehalten. Die Hauseigentümerin lief sofort zu ihrer Nachbarin und alarmierte von dort die Polizei.

Als diese vor Ort erschien, konnten die Beamten niemanden mehr antreffen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine gewaltsam geöffnete Terrassentür fest. Ferner konnten die Beamten nachvollziehen, dass die Täter verschiedene Räume betreten, durchsucht und Schmuck entwendet hatten. Eine genaue Schadenaufstellung wird in den nächsten Tagen stattfinden.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell