POL-ROW: ++ E-Bikes aus Garage gestohlen ++ Morgens in Tarmstedt - Viele Ereignisse führen zusammen ++ Diebestrio auf frischer Tat erwischt ++

E-Bikes aus Garage gestohlen

Sottrum/Scheeßel. Im Verlauf des Dienstags haben unbekannte Täter in Sottrum und Scheeßel zwei Damen-Pedelecs aus offenstehenden Garagen gestohlen. Im Rosenweg in Sottrum betraten die Unbekannten zwischen 10 Uhr und 17 Uhr ein Grundstück und holten ein graues Elektrofahrrad des Herstellers VICTORIA aus der Garage. Am Nachmittag gegen 16 Uhr ereignete sich in der Wohlsdorfer Straße in Scheeßel ein ähnlicher Diebstahl. Auch hier stand eine Garage zur Tatzeit offen. Darin entdeckten die Unbekannten ein schwarzes Damen-Pedelec der Marke WINORA vom Typ Sinus IR8. Auch dieses Fahrrad nahmen sie mit. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Da sich die Tatausführung in beiden Fällen ähnelt, könnte es sich um reisende Fahrraddiebe handeln, die durch Wohngebiete fahren und nach offenen Garagen oder Carports suchen. Die Polizei empfiehlt, teure E-Bikes an festen Gegenständen anzuschließen. Zeugen, denen am Dienstag verdächtige Personen oder Kleintransporter mit auswärtigem Kennzeichen aufgefallen sind, melden sich bitte bei den Polizeistationen in Sottrum (04264/83646-0) oder Scheeßel (04263/98516-0).

Morgens in Tarmstedt - Viele Ereignisse führen zusammen

Tarmstedt. Ein 52-jähriger Mann hat die Zevener und Tarmstedter Polizei am Mittwochvormittag über mehrere Stunden beschäftigt. Gegen 6 Uhr früh drang er in ein frei zugängliches Mehrparteienhaus an der Poststraße ein. Anwohner meldeten den Hausfriedensbruch beim Polizeikommissariat in Zeven. Eine Streifenbesatzung kümmerte sich um diesen Fall. Etwas später teilte der Inhaber des Tarmstedter REWE-Marktes der Polizeistation mit, dass ein Traktor mit laufendem Motor seit 5.30 Uhr auf seinem Parkplatz stehen würde. Ein Anruf beim verdutzten Halter führte zu keinem klaren Ergebnis. Der Mann aus Grasberg konnte sich nicht erklären, wie die landwirtschaftliche Zugmaschine von seinem Hof nach Tarmstedt gekommen war. Als gegen 10 Uhr die Mitarbeiterin einer Bäckerei einen unbekannten Mann meldete, der Kunden in dem Geschäft belästige, ergab sich schließlich der Zusammenhang aller Ereignisse. Demnach dürfte der 52-Jährige am frühen Morgen in Grasberg den Traktor unbefugt in Gebrauch genommen haben und damit nach Tarmstedt zum REWE-Parkplatz gefahren sein. Von hier ging er in das Mehrparteienhaus an der Poststraße und kam dort unter. Es folgte der Vorfall in der Bäckerei. Zeugen berichteten, dass der Mann als Anhalter in einen Transporter gestiegen und in Richtung Zeven gefahren sei. Eine Streifenbesatzung stoppte den Wagen in Badenstedt und stellte die Personalien des 52-jährigen fest. Gegen den polizeibekannten Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller Formalitäten brachten ihn die Beamten zum Busbahnhof nach Zeven. Von dort setzte er seinen Weg in Richtung Bremen fort.

Diebestrio auf frischer Tat erwischt

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr haben drei unbekannte Männer im Famila-Markt an der Straße Auf dem Rusch versucht, eine Glasvitrine mit Elektroartikeln aufzubrechen. Mitarbeitern fiel das Trio sofort ins Auge. Als sie die Unbekannten darauf ansprachen, ergriffen sie die Flucht. In einem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen brausten die Männer vom Parkplatz.

