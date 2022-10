POL-NI: Sachbeschädigung an PKW

Nienburg (ots) - (KEM) Am Montag, den 17.10.2022, gegen 13.45 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Hans-Neschen-Straße/Kreuzbreite in Bückeburg aufgrund einer Ölspur ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer. Der 69-jährige Nienstädter befuhr den Kreisverkehr aus Beckedorf kommend in Richtung B65, als ...

mehr