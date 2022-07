Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Hörselberg-Hainich (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 84 zwischen Behringen und Reichenbach. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mazda kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (mm)

