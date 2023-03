Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall mit Pferdeanhänger - Zwei Menschen und zwei Tiere verletzt ++ Unfall bei Winterglätte - 24-jähriger Mann verletzt ++ Schon wieder ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss ++

Rotenburg (ots)

Unfall mit Pferdeanhänger - Zwei Menschen und zwei Tiere verletzt

Anderlingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Heinrich-Behnken-Straße sind am Sonntagvormittag zwei Menschen und zwei Pferde verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer war gegen 10.30 Uhr mit seinem Opel auf der Kreisstraße vermutlich aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Pkw-Anhänger-Gespann einer 48-Jährigen. Die Frau, der Unfallverursacher und zwei Pferde zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa achttausend Euro.

Nächtlicher Besuch in der Grundschule

Bremervörde. Unbekannte sind im Verlauf des Wochenendes in die Grundschule Engeo am Birkenweg eingedrungen. Wie sie sich den Zugang in das Gebäude verschafft haben, ist noch unklar. Den Spuren zu Folge dürften sich die Täter in der Schulküche aufgehalten haben. Durch eine Fluchttür machten sie sie sich über den Pausenhof aus dem Staub.

Unfall bei Winterglätte - 24-jähriger Mann verletzt

Steddorf. Leichte Verletzungen hat ein 24-jähriger Autofahrer am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der K 134 zwischen Sellhorn und Steddorf erlitten. Der junge Mann war gegen 8 Uhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Steddorf unterwegs, als er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts in den schneebedeckten Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Der 24-jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund zwanzigtausend Euro.

Schon wieder ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Heidenau. Zum wiederholten Male ist ein 31-jähriger Mann am Sonntagabend ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten stoppten seinen VW Golf gegen 22 Uhr in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle Heidenau. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Mann, wie bei den vorangegangenen Kontrollen, unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Ein Urintest bestätigte den Konsum von Marihuana. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. Eine 81-jährige Rotenburgerin ist am Samstagvormittag in einem Discounter am Grafeler Damm Opfer von Taschendieben geworden. Obwohl die Seniorin beim Einkaufen ihren Rucksack eng am Körper getragen habe, gelang es den Tätern ihre rotbraune Geldbörse zu stehlen. Neben Bargeld befand sich darin der übliche Inhalt.

Diebesbande beim Klauen erwischt

Rotenburg. Zwei Männer einer vierköpfigen Diebesbande sind am Samstagvormittag bei einem Ladendiebstahl im Obi-Markt an der Bremer Straße erwischt worden. Ein Mitarbeiter war gegen 11.45 Uhr auf die beiden 19-Jährigen und ihre Komplizen aufmerksam geworden. Beim Passieren des Kassenbereichs konnten sie gestellt werden. Den Mittätern gelang die Flucht. In den Jackentaschen des Festgehaltenen wurden Akkus und Elektroteile gefunden.

Mit 1,2 Promille im Auto zum Einkaufen

Heeslingen. Mit über 1,2 Promille ist ein 54-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 14 Uhr auf den BMW des Mannes aufmerksam geworden, als er auf den Edeka-Parkplatz einbog. Im Gespräch mit dem Fahrer nahmen die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgegeben.

Geldkassette vom Hofladen aufgebrochen

Ottingen. Am Samstagvormittag haben zwei noch unbekannte Täter in einem Hofladen an der Straße Am Schneebach die Einnahmen gestohlen. Sie hebelten die Geldkassette des Verkaufsstandes auf, nahmen das Bargeld heraus und flüchteten in einem Pkw.

