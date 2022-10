POL-HAM: Erneute Einbrüche in Vereinsheime

Hamm-Mitte (ots) - Ein 12-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagmorgen, 18. Oktober, auf der Lohauserholzstraße bei einem Unfall leicht verletzt. Gegen 7 Uhr war eine 47-Jährige aus Hamm in ihrem Seat in Fahrtrichtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 12-Jährigen aus Hamm, der dort die Straße überquerte. Der Junge wurde mit einem ...

