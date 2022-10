POL-HAM: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots) - Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Montag, 17. Oktober, gegen 12.55 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kamener Straße - anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Der silberne Mercedes geriet in einer Linkskurve in den Gegenverkehr, wo sich ein 31-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Opel befand. Der Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß verhindern, kollidierte jedoch in Folge des ...

