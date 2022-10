POL-HAM: Fahrer eines silbernen Mercedes nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag, 17. Oktober, zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Oesterhege eingebrochen. Nachdem sie die Terrassentür beschädigten, gelangten sie in das Haus und durchwühlten dort mehrere Schränke. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter ...

