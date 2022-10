POL-HAM: Unbekannter durchwühlt Auto und bedroht Besitzer mit Messer

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Montag, 17. Oktober, zwischen 8.15 und 10 Uhr am Willy-Brandt-Platz einen schwarzen Porsche beschädigt und ist geflüchtet. Der Porsche stand auf einem Parkplatz und weist Schäden am linken Fahrzeugheck auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Email an ...

