POL-HAM: Geplanter kurzfristiger Ausfall der Telefonanlage der Polizei Hamm - Notruf nicht betroffen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - In der Pressemeldung "Balkonsturz eines 25-Jährigen" von Dienstag, 18. Oktober, 3.17 Uhr, wurde mitgeteilt, dass den eingesetzten Polizeibeamten der Einlass in die Wohnung verwehrt wurde und sie vor einer geschlossenen Wohnungstür standen. Richtig ist, dass der 25-Jährige die Wohnungstür öffnete, dann allerdings in ein anderes Zimmer ...

mehr