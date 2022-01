Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. FD

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Fulda - Ein 76-jähriger Citroen-Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin sowie ein 20-jähriger Chevrolet-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer - alle aus Fulda -, erlitten bei einem Unfall am Sonntag (02.01.) leichte Verletzungen. Der Citroen-Fahrer befuhr, gegen 21 Uhr, die Lindenstraße in Richtung Goethestraße. Als er, laut eigenen Angaben, in der Grünphase die Petersberger Straße kreuzte, um in die Goethestraße einzufahren, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Chevrolet-Fahrer, welcher die Petersberger Straße stadtauswärts befuhr und nach eigenen Angaben ebenfalls in der Grünphase die Kreuzung passieren wollte. Alle Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfall

Rotenburg - Am Sonntag (02.01.), gegen 12.40 Uhr, rangierte ein Rotenburger mit seinem Seat auf einem Tankstellengelände in der Kasseler Straße. Dabei stieß er gegen eine dortige Mauer. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall beim Einparken

Bad Hersfeld - Am Dienstag (28.12.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem VW Touran den Parkplatz einer Bank in der Petersberger Straße. Beim Vorwärtseinparken in eine dortige Parkbucht, fuhr der 34-Jährige gegen den BMW eines 26-jährigen Mannes aus Niederaula und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag (31.12.), gegen 1 Uhr, beobachtete ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld wie ein älterer, roter Pkw aus Fahrtrichtung "Blaue Liede" kommend in den Kreisverkehr der Hünfelder Straße einfuhr und hierbei aus bislang ungeklärter Ursache scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gerade über den Kreisel fuhr. Dabei wurden augenscheinlich sowohl der Pkw als auch die auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs verankerte bauliche Schutzvorrichtung beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

