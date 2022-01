Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Fahrzeugbrand - Einbruch in Geschäft - Kraftstoffdiebstahl - Wohnungseinbruch - Versuchte Einbrüche in Fahrzeuge - Fahrzeugteile gestohlen - Sachbeschädigung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Ein Reihenhaus im Pappelweg wurde in der Nacht zu Donnerstag (30.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln versuchten die Einbrecher die Haustür aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugbrand

Wildeck - Am Samstag (01.01.) kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Mackenroth" zum Brand eines weißen Seat Ibiza. Das Auto war am 26. Dezember 2021 auf dem Parkplatz abgestellt worden.

Das Feuer wurde gelöscht, noch bevor dieses auf weitere Fahrzeuge oder Gegenstände übergreifen konnte. Auch Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Brandermittler der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld - Ein Bekleidungsgeschäft in der Breitenstraße wurde in der Nacht zu Freitag (31.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Seitentür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume aus denen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendeten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kraftstoffdiebstahl

Alheim - Unbekannte bohrten in der Zeit vom 20. Dezember bis 30. Dezember mehrere Löcher in den Tank eines Traktors und entwendeten daraus Diesel in noch unbekannter Menge. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Sterkelshäuser Straße im Ortsteil Baumbach. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Bebra - Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße wurde in der Zeit von Freitagabend (31.12.) bis Samstagabend (01.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten die Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 150 Euro an der Tür. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchte Einbrüche in Fahrzeuge

Bad Hersfeld - Unbekannte schlugen zwischen Freitag (31.12.) und Sonntag (02.01.) die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen der Marke Ford auf einem Parkplatz in der Hainstraße ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugteile gestohlen

Kirchheim - Ein Mercedes Benz Sprinter wurde in der Zeit von Freitagmorgen (31.12.) bis Sonntagvormittag (02.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger entwendeten zwei seitlich befestigte Zierleisten des Fahrzeugs. Zur Tatzeit stand der Sprinter auf einem Parkplatz in der Heddersdorfer Straße im Ortsteil Heddersdorf. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Wildeck - Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag (02.01.) unbefugten Zutritt zu dem Geflügelzuchtverein im "Schwarzen Weg" im Ortsteil Obersuhl. Die Täter durchschnitten mehrere Drahtzäune und gelangten so unberechtigt auf das Gelände. Anschließend durchtrennten die Unbekannten Metalldrähte einer Voliere, wodurch die dort untergebrachten Tiere auf das Freigelände gelangten. Darüber hinaus hängten die Täter zwei Drahttüren von weiteren Gehegen aus, wodurch auch diese Tiere ins offene Gelände liefen. Alle Tiere konnten mittlerweile glücklicherweise unverletzt aufgefunden und zum Zuchtverein zurückgebracht werden. Außerdem entwendeten die Langfinger einen schwarzen Metallbriefkasten in Form einer Eule im Wert von rund 80 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

