POL-OH: Kennzeichen entwendet - Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichen entwendet

Alsfeld - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (28.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen RO-RB 526 eines Opel Vectra. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Schellengasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Schlitz - Ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Samstag (01.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen mehrerer Fensterscheiben sowie der Scheibe der Eingangstür gelangten die Langfinger an die im Inneren befindlichen Waren. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld - Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (01.01.) in ein Einfamilienhaus im Sandweg ein. Durch Aufhebeln eines Fensters sowie Beschädigen einer Scheibe einer Balkontür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (02.01.) das hintere amtlichen Kennzeichen VB-UF 45 eines blauen Ford Fiesta. Das Auto stand zur Tatzeit in einer Hofeinfahrt in der Sudetenlandstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

