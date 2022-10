POL-LDK: + In Firmen eingestiegen + Fahrzeuge aufgebrochen + Dealer in Dillenburg erwischt + Bleche zerkratzt + Auspuff geklaut + Betrunken Unfall gebaut + In Schule eingebrochen + Rad geklaut + ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Weidelbach: Audi auf Weidelbacher Höhe geknackt -

Auf dem Parkplatz der "Weidelbacher Höhe" schlug am Sonntagabend ein Autoaufbrecher zu. Zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr stand dort ein grauer Audi A6. Der Dieb schlug eine Scheibe der Beifahrerseite ein und suchte im Inneren nach Beute. Ihm fielen eine EC-Karte sowie Kontoauszüge in die Hände. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Haiger-Rodenbach: Scheiben eingeschlagen -

In der Nacht von Freitag auf Samstag suchten Diebe eine Firma in der Straße "Auf der Stücke" auf. Die Täter schlugen die Scheibe einer Tür sowie die eines Rolltores ein. Nach einer ersten Einschätzung fehlen keine Wertsachen aus dem Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 17.30 Uhr am Freitag und 12.20 Uhr am Samstag beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Trotz Flucht gefasst / Drogenhändler festgenommen -

Eine Personenkontrolle Dillenburger Polizisten entlarvte am Sonntagabend einen mutmaßlichen Drogenhändler. Trotz seiner Flucht, gelang es einer Streife den 16-Jährigen in der Innenstadt zu stellen. Gegen 20.45 Uhr standen zwei junge Männer am Bahnhof. Die Kollegen stiegen aus dem Funkwagen und wollten beide kontrollieren. Sofort nahmen die Jugendlichen Reißaus. Einer rannte in Richtung Bahnhofstraße davon und warf beim Laufen Gegenstände in eine Hecke. Sein Komplize flüchtete in Richtung Uferstraße. Den Kollegen gelang es nicht die beiden einzuholen. In der Hecke entdeckten die Ordnungshüter 40 Zip-Tütchen, die mit Marihuana gefüllt waren. Während der Fahndung in der Innenstadt, entdeckte die Streife den Erstgeflüchteten, der wiederum Fersengeld gab. Jetzt aber holten die Polizisten den Jugendlichen ein und nahmen ihn fest. Der 16-Jährige stammt aus der Ukraine, ist der deutschen Sprache nicht mächtig und lebt in Dillenburg. In den sichergestellten Tütchen fanden sich rund 79 Gramm Marihuana. Angaben zu seinem Komplizen wollte der Jugendliche nicht machen. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu.

Herborn-Merkenbach: Opel am Umspannwerk aufgebrochen -

Auf Wertsachen aus einem Astra-Kombi hatten es Autoaufbrecher am Umspannwerk in Höhe der Anschlussstelle Herborn-Süd abgesehen. Die Täter schlugen eine Dreieckscheibe des grauen Opels ein und schnappten sich eine Sporttasche. Den Wert der Beute schätzt die Bestohlene auf rund 300 Euro. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Zeugen, die die Täter am Sonntag, zwischen 09.30 Uhr und 19.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Suzuki zerkratzt -

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Hüttenweg ließen Unbekannte ihre Zerstörungswut am Lack eines Suzuki Swift aus. In der Nacht von Donnerstag (06.10.2022) auf Freitag (07.10.2022) trieben die Täter mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Die Reparatur des Lackschadens wird rund 900 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Auspuff abmontiert -

Quasi als Ersatzteillager nutzten Diebe am Freitag einen auf dem Schießplatz geparkten VW Beetle. Der Wagen parkte dort zwischen 08.45 Uhr und 17.30 Uhr. In dieser Zeit montierten die Täter den Auspuff vom Fahrzeug ab. Hierbei beschädigten sie den Fahrzeugrahmen des gelben VW. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Freitag an dem gelben Beetle beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Driedorf: Geparkten Wagen gedotzt und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am hohen Rain" bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstagnachmittag stand gegenüber der Hausnummer 27 eine schwarze Mercedes A-Klasse. Zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr prallte der flüchtige Unfallfahrer gegen das Heck des Benz und ließ an der Stoßstange einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Herborner Ermittler unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Hohenahr: Betrunken im Graben gelandet -

Offensichtlich zu tief in Glas geschaut hatte am Samstagabend (08.10.2022) ein 41-Jähriger und sich anschließend hinter das Steuer seines Opel Corsa gesetzt. Er steuerte seinen Kleinwagen auf der Landesstraße von Hohensolms in Richtung Blasbach. Gegen 20:45 Uhr verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen roten Corsa, geriet ins Schleudern und landete im gegenüberliegenden Straßengraben. Der Opel hat nur noch Schrottwert. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem Unfallfahrer brachte es auf über 1,4 Promille. Für den 41-jährigen Wetzlarer folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Wetzlar: Porsche zerkratzt -

Unbekannte zerkratzen zwischen Samstagabend (08.10.2022) und Sonntag (09.10.2022) einen blauen Porsche 944. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 14:30 Uhr stand der blaue Sportwagen auf dem Parkplatz an der Lahninsel. Mit einem spitzen Gegenstand trieben Unbekannte tiefe Kratzer in den Fahrzeuglack. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Eichendorff-Schule eingestiegen -

Über eine außenstehende Bautreppe gelangten Unbekannte zu den Fenstern im Erdgeschoss der Eichendorff-Schule. Sie drückten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude. Dort betragen sie mehrere Klassenzimmer und warfen Gegenstände aus einem Fenster. Die Diebe flüchteten offenbar ohne Beute über das aufgedrückte Fenster. Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wem sind zwischen Freitag (07.10.2022), 20:00 Uhr und Samstag (08.10.2022), 20:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Schule im Berliner Ring aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Blasbach: Beim Überholen Kontrolle verloren -

Freitagabend (07.10.2022) fuhr eine 42-Jährige mit ihrem VW auf der Landesstraße von Blasbach in Richtung Königsberg. Kurz hinter der Baustelle am Ortsausgang von Blasbach überholte die VW-Fahrerin ein vor ihr fahrenden schwarzen Seat Altea, verlor die Kontrolle über ihren Passat, kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Die aus Wetzlar stammende Auto-Fahrerin verletze sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden an dem grauen Passat wird mit 8.000 Euro beziffert.

Wetzlar: Fahrrad am Dom gestohlen -

Auf ein Mountainbike des Herstellers Ghost hatten es unbekannte Diebe Ende letzter Woche abgesehen. Am Donnerstag (06.10.2022) stellte die 21-jährige Besitzerin das Bike am Fahrradständer vor dem Testcenter am Domplatz ab. Sie schloss es mit einem Kettenschloss an. Freitagmittag (07.10.2022) kehrte sie gegen 12:00 Uhr zurück und stellte fest, dass ihr Fahrrad samt Schloss offenbar gestohlen wurde. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des 600 Euro teuren Mountainbikes, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

