POL-LDK: + In Stall bei Rodenbach eingedrungen + Skoda an Herborner Sparkasse zerkratzt + Nach Unfallflucht in Ehringshausen Zeugen gesucht +

Haiger-Rodenbach: In Stall eingedrungen -

Auf Werkzeuge und Getränke hatten es Diebe in einem Pferdestall bei Rodenbach abgesehen. Am Sonntag (02.10.2022), zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr, suchten sie das zwischen Haiger und Rodenbach gelegene Gelände auf und brachen einen Schrank in einem Stall auf. Hieraus ließen sie Getränke, einen Bohrschrauber sowie weitere Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Tür und Kotflügel beschädigt -

Auf rund 750 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Unbekannter an einem in der Walther-Rathenau-Straße abgestellten Skoda zurückließ. Zwischen Samstag (01.10.2022), gegen 20.00 Uhr und Dienstag (04.10.2022), gegen 08.30 Uhr stand der schwarze "Rapid" auf einem Parkplatz auf der Rückseite der Sparkasse. Der Täter trieb mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Fahrertür und den vorderen linken Kotflügel. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Verkehrsschild angefahren und abgehauen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht im Richard-Wagner-Ring bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am späten Montagabend (03.10.2022), gegen 23.30 Uhr schreckte ein Anwohner durch einen Knall auf. Der Fahrer eines Pkw war auf dem Ring von der Fahrbahn abgekommen und gegen die sogenannte Leitbake eines zur Minderung der Geschwindigkeit in die Straßenführung eingebrachten Versatzes geprallt. Anschließend fuhr der Unfallfahrer davon. An der Unfallstelle blieb in Teil eines Radkastens zurück. Weitere Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug kann der Zeuge nicht machen. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

