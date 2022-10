Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Gießerei eingestiegen + Diebe am Waldkindergarten + Unfall in Sinn + Polo landet auf dem Dach + Nächtliche Tempokontrolle in Aßlar + Einbrecher überrascht +

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Hirzenhain: Einbruch zielt auf Metall -

In den zurückliegenden Tagen suchten Einbrecher eine Gießerei in der Straße "Zum Kohlheim" auf. Im Zeitraum von Mittwoch (28.09.2022) bis zum gestrigen Dienstag (04.10.2022) verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu der Firma. Nach einer ersten Einschätzung der Betreiber machten die Täter keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum in der Straße "Zum Kohlheim" beobachtet? Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Diebe am Waldkindergarten -

Im Hustenbachtal suchten Einbrecher das Gelände der Waldkindergartengruppe auf. Die Täter öffneten gewaltsam einen Geräteschuppen, ließen jedoch nichts mitgehen. Außerdem schlugen sie Löcher in eine an dem Schuppen stehende Regentonne. Die Schäden beziffern die Erzieher auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagnachmittag (29.09.2022) und Dienstagfrüh (04.10.2022) beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Kradfahrer übersehen -

Auf der Herborner Straße prallten gestern Abend (04.10.2022) ein Autofahrer und ein Biker zusammen. Gegen 18.15 Uhr wollte der 45-jährige Fahrer eines Opels vom Parkplatz eines Supermarktes nach links in Richtung Herborn abbiegen. Hierbei übersah er einen aus dieser Richtung herannahenden Yamaha-Fahrer. Der 63-jährige Biker konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in den Opel. Der in Braunfels lebende Kradfahrer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in den Armen und Beinen. Sein in Sinn lebender Unfallgegner blieb unverletzt. Die Höhe der Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro.

Breitscheid: Von der Straße abgekommen -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 19-jährige Polofahrerin einen Ausflug in die Böschung. Die Herbornerin war gestern Abend (04.10.2022), gegen 22.50 Uhr von Breitscheid in Richtung Medenbach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Polo und kam nach rechts von der Straße ab. Hier prallte sie gegen die Böschung, worauf ihr VW kippte und auf dem Dach zum Stehen kam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie ins Dillenburger Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihr Polo musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Aßlar: Nächtliche Geschwindigkeitsmessungen -

In der Nacht von Dienstag (04.10.2022) auf Mittwoch (05.10.2022) nahmen Wetzlarer Polizisten Raser auf der Hermannsteiner Straße ins Visier. Dort ist im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Bis 00.00 Uhr erwischten die Ordnungshüter 20 Schnellfahrer. Sieben Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld von 70 Euro rechnen, da sie die Höchstgeschwindigkeit um 16-20 km/h überschritten. 115 Euro und ein Punkt im Fahrerlaubnisregister werden für 11 Fahrer fällig, sie beschleunigten auf Geschwindigkeiten von 51 bis 55 km/h. Jeweils vier Wochen werden zwei Raser auf ihren Führerschein verzichten müssen. Beide fuhren mit ihren Fahrzeugen mit 61 km/h durch die Messtechnik. Neben dem Fahrverbot kommen auf den 48-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bad Camberg und den 38-jährigen Renault-Fahrer aus Aßlar ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro sowie zwei Punkte im Verkehrssünderregister in Flensburg zu.

Wetzlar: Bewohnerin überrascht Einbrecher -

Mit dem Schrecken kam der Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Sachsenweg davon, nachdem zwei Einbrecher in ihr Haus eingestiegen waren. Gestern Abend (04.10.2022), gegen 20.00 Uhr schreckten verdächtige Geräusche die Frau auf. Das Duo hatte einen Rollladen hochgeschoben, das Fenster aufgehebelt und war eingestiegen. Die Diebe erschraken offensichtlich und suchten sofort das Weite. Eine genaue Beschreibung der beiden Einbrecher ist ihr nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Duo gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, im Sachsenweg beobachtet? Wem sind die beiden Männer auf der Flucht aufgefallen? Wem sind dort sonst in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell