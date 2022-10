Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lkw brennt auf der A 45 bei Aßlar aus - Sauerlandlinie in Richtung Dortmund voll gesperrt

Dillenburg (ots)

Aßlar - A 45: Derzeit ist die A 45, zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen - in Fahrtrichtung Dortmund, voll gesperrt. Grund dafür ist die Bergung eines ausgebrannten Sattelzuges.

Gegen 01.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine brennende Sattelzugmaschine. Erste Löschversuche durch den Fahrer scheiterten - hierbei trug er leichte Verletzungen davon, er wird wegen einer leichten Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen Reifenplatzer verursacht wurde.

Da die Feuerwehr teilweise über die Gegenspur an die Brandstelle heranfahren musste, wurde die A 45 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Ab etwa 05.20 Uhr konnte die Vollsperrung in Richtung Hanau aufgehoben werden.

Wegen der momentan laufenden Bergungsarbeiten des ausgebrannten Sattelzuges sind die Fahrstreifen in Richtung Dortmund gesperrt. Der Verkehr wird am Wetzlarer Kreuz abgeleitet. Allerdings ist die Umleitungsstrecke über die B 277 in Richtung Ehringshausen bereits überlastet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Sperrung weiträumig zu umfahren. Dem Schwerlastverkehr wird empfohlen die A 45 in Richtung Dortmund über die A 5, A 3 und A 4 sowie in Richtung Frankfurt über die A 4 und A 3 zu umfahren.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell