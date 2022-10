Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Sexuelle Belästigung in der Dammstraße + Brände in der Innenstadt + Qualm im Keller + Unfälle + Einbrüche + Hakenkreuz an Rathaustür + Mit E-Scooter gestürzt + aus Citroen bedient +

Haiger-Langenaubach: Feuerwehreinsatz in der Schultheißstraße -

Qualmende Kleidungsstücke auf einem Elektroherd riefen gestern Abend (03.10.2022) die Haigerer Feuerwehr auf den Plan. Gegen 20.15 Uhr bemerkte ein Bewohner Brandgeruch und entdeckte Qualm aus der Waschküche im Keller des Hauses emporsteigen. Die Bewohner verließen das Haus, die Feuerwehr löschte den Brand. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei wurden die Herdplatten eingeschaltet, obwohl auf diesen Kleidungsstücke lagen. Hinweise für eine vorsätzliche Inbrandsetzung liegen den Ermittler derzeit nicht vor. Nach dem Lüften konnten die Bewohner das Haus wieder betreten. Angaben zum Sachschaden können noch nicht gemacht werden.

Haiger-Kalteiche: In Bäckerei eingebrochen -

Im Kalteiche-Ring suchten Diebe das Büro einer Bäckerei auf. Während des Backbetriebes in der Nacht von Sonntag (02.10.2022) auf Montag (03.10.2022) verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Büro. Zwei Mitarbeiter aus der Backstube wurden gegen 00:45 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und alarmierten die Polizei. Noch bevor die ersten Streifen eintrafen, waren die Täter verschwunden. Sie hatten einen Geldtresor aus dem Büro bis vor den Eingangsbereich der Bäckerei gewuchtet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum im Kalteiche-Ring beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang in der Nacht von Montag auf Dienstag Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Hakenkreuz in Rathaustür -

In die Haupteingangstür des Rathauses ritzte ein Unbekannter ein Hakenkreuz. Am 19.09.2022 (Montag), gegen 13.30 Uhr wurde das nationalsozialistische Symbol in der Rathausstraße entdeckt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Alurahmen erbeutet -

In der Rehgartenstraße schlugen am Wochenende Metalldiebe zu. Am Samstag (01.10.2022), zwischen 09.00 Uhr und 11.45 Uhr suchten die Diebe das Grundstück eines Einfamilienhauses auf und griffen sich den ausgebauten Alurahmen eines Garagentores. Der etwa 2 Meter mal 2,5 Meter große Rahmen hat einen Wert von rund 100 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Driedorf: Wildwechsel lässt Promillefahrer schleudern -

Ein mutmaßliches Ausweichmanöver auf einer Landstraße bei Driedorf ließ am Samstagabend (01.10.2022) einen Mercedes schleudern. Der Unfallfahrer blieb unverletzt - der Totalschaden an seinem Benz beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Der 22-jährige Benzfahrer war gegen 20.50 Uhr auf der Landstraße zwischen Driedorf und Roth unterwegs. Aufgrund eines Wildwechsels habe er ausweichen müssen und dabei die Kontrolle über seine A-Klasse verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, landete auf einer Wiese und überschlug sich dort mehrfach. Letztlich blieb der Benz auf dem Dach liegen. Der Unfallfahrer gab gegenüber der Streife an, nicht verletzt zu sein. Die Kollegen rochen seine Alkoholfahne und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 0,7 Promille. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Auf dem im Landkreis Limburg-Weilburg wohnenden jungen Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Ehringshausen: Wohnung durchwühlt -

Im Richard-Wagner-Ring hatten es Einbrecher auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden und erbeuteten eine bisher nicht bekannte Menge an Schmuck. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter am Sonntagabend (02.10.2022), zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Aßlar: Über Terrassentür eingestiegen -

Am Donnerstagabend (29.09.2022) stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße ein. Zwischen 17.10 Uhr und 22.40 Uhr verschafften sie sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus und durchwühlten die Zimmer nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner erbeuteten die Diebe eine Armbanduhr im Wert von rund 70 Euro. Die Reparatur der Terrassentür wird ca. 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Peugeotfahrer übersieht Biker -

Nach dem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorrad gestern Nachmittag (03.10.2022) auf dem Karl-Kellner-Ring, flog ein Rettungshubschrauber den schwerverletzten Motorradfahrer in eine Gießener Klinik. Der Biker war gegen 16.00 Uhr auf dem Karl-Kellner-Ring in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 79-jährige Fahrer des Peugeots bog von der Lahninsel auf den Karl-Kellner-Ring ein und übersah dabei den dort fahrenden Biker. Der 64-jährige Aßlarer stürzte mit seiner BMW zu Boden und trug schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Der Rettungshubschrauber landete im Bereich des Stadions und flog den Verletzten nach Gießen. Der in Bad Nauheim lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Sowohl sein Peugeot, als auch die BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Wetzlar-Hermannstein: Einbruch scheitert -

Keinen Erfolg hatten Diebe bei dem Versuch in ein Reihenhaus in der Blasbacher Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten mit dem Aufhebeln der Terrassentür und ließen einen Schaden von ca. 600 Euro zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Diebe am Freitagabend (30.09.2022), zwischen 18.30 Uhr und 23.15 Uhr an der Tür zu schaffen machten. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen oder Fahrzeugen, die am Freitagabend in diesem Zusammenhang in der Blasbacher Straße auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Rollerfahrer stürzt -

Zum Transport eines verletzten E-Scotter-Fahrers in die Gießener Uni-Klinik, landete am Sonntagnachmittag (02.10.2022) ein Rettungshubschrauber auf dem Ikea-Parkplatz. Nach bisherigen Erkenntnisse fuhr der 30-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Gutleutstraße in Richtung Formerstraße. Hier verlor er die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte auf die linke Gehwegseite, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und blieb bewusstlos liegen. Nach einer ersten Einschätzung eines Notarztes bestand keine Lebensgefahr. Da der Verdacht bestand, dass der Wetzlarer Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen hatte, ordneten Polizisten eine Blutentnahme an. Zudem bestand für den E-Scooter keinen Versicherungsschutz.

Wetzlar: Mülltonnenbrände am frühen Samstagmorgen beschäftigen Feuerwehr und Polizei -

In der Nacht von Freitag (30.09.2022) auf Samstag (01.10.2022) brannten in der Wetzlarer Innenstadt mehrere Müllbehältnisse und ein Sonnenschirm vor einer Gaststätte. Die Polizei geht von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus und sucht Zeugen. Um 01.52 Uhr alarmierte ein Anwohner aus der Straße "Am Trauar" die Brandbekämpfer. Die Unbekannten hatte eine Mülltonne am Edeka-Markt in Brand gesteckt. Der Mitteiler zog die Tonne vom Gebäude weg und verhinderte so einen größeren Schaden. Keine 20 Minuten später brannte in der Altenberger Straße der Sonnenschirm einer Gaststätte. Hier hatten Zeugen mehrere Jugendliche gehört, die anschließend in Richtung Bredowsiedlung davongerannt waren. Kaum drei Minuten später, gegen 02.13 Uhr, stand in der Moritz-Budge-Straße an einer Bushaltestelle ein Mülleimer in Brand. Gegen 03.10 Uhr rückten die Brandbekämpfer erneut aus und löschten in der Altenberger Straße vor einer Garage in Brand gesetzten Müll. Hierbei blieben Brandschäden an dem hölzernen Garagentor zurück. Etwa zwei Stunden später um 05.14 Uhr brannten auf der Lahninsel an einem Biergarten ein Müllcontainer sowie auf dem Parkplatz ein Mülleimer, der dort an einer Straßenlaterne montiert war. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Brände von einer Gruppe Jugendlicher bzw. junger Menschen gelegt wurden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Gruppe oder einzelne Personen in diesem Zusammenhang an den Brandorten beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu der Gruppe machen, die am frühen Samstagmorgen durch Wetzlar zog? Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder über Messenger-Dienste mit ihren Bränden gerühmt und Bilder oder Videos veröffentlicht? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Exhibitionist belästigt Frau -

An einer Bushaltestelle in der Dammstraße wurde eine 32-Jährige Opfer eines Sexualtäters. Die Wetzlarerin lief am frühen Sonntagmorgen (02.10.2022) vom Wetzlarer Bahnhof über den Lahnradweg zur Bushaltestelle der Dammstraße. Der spätere Täter folgte ihr bereits seit dem Bahnhof und fragte sie zunächst nach Zigaretten. Als sie dies verneinte, ließ der Mann plötzlich seine Hose und Unterhose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Zudem versuchte er mehrfach nach dem Opfer zu greifen. Letztlich hielt ein Autofahrer, der offensichtlich auf die Situation aufmerksam geworden war, und der Täter rannte davon. Die in Ehringshausen lebende Frau kam mit dem Schrecken davon. Nach Angaben des Opfers war der Gesuchte dunkelhäutig, ca. 170 cm groß und schlank. Er trug eine weiße Jacke, eine dunkle Jeans und hatte eine Tasche des Bekleidungsdiscounters "KIK" dabei. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung sowie exhibitionistischer Handlungen und sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall am frühen Sonntagmorgen an der Bushaltestelle der Dammstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Wo ist der Mann am frühen Sonntagmorgen noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wohnungen und Keller durchwühlt -

Zwei Wohnungen und die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses rückten am Freitag (30.09.2022) im Altvaterweg in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 14.20 Uhr und 20.40 Uhr hebelten sie die Terrassentür der Kellerwohnung auf und durchwühlten sämtliche Zimmer nach Beute. Auch in den angrenzenden Kellerräumen suchten die Täter nach Wertsachen. Anschließend brachen sie im Erdgeschoss die Tür einer weiteren Wohnung auf und ließen aus dieser Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf mindestens 800 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Rechtenbach: Aus Citroen bedient -

Mit einer Geldkassette und einer Sporttasche suchte ein Dieb in der Frankfurter Straße das Weite. Am Sonntagabend (02.10.2022), gegen 21.00 Uhr stellte der Besitzer seinen weißen C3 auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 20 ab. Als er am Montagabend (03.10.2022) zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Kofferraum nicht verriegelt war und der Dieb die Beute hieraus mitgehen ließ. Angaben zum genauen Wert der Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Wer hat den Diebe in der genannten Zeit an dem weißen Citroen C3 beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

