POL-PDLD: Katze flüchtet unerkannt

Am Vormittag des 17.02.2023 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Nonnenstraße in Edenkoben. Die 42-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße gab an, einer Katze ausgewichen zu sein und im Anschluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben. Hierdurch wurden zwei parkende Autos nicht unerheblich beschädigt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Das Verursacherfahrzeug sowie eines der parkenden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde die Frau leicht an der Schulter verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell