POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Obrigheim: Zwei PKWs aufgebrochen - Zeugen gesucht In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zwei PKWs in Obrigheim Ziel von Dieben. Am Montag gegen 18.15 Uhr stellte der 46-jährige Besitzer eines Skoda Kodiaks diesen in der Schubertstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 7.15 Uhr zu seinem ...

mehr