POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

Gronau (hos) Am heutigen Morgen, dem 21.12.2022, wurde zwischen 07:15 Uhr und 10:15 Uhr der ordnungsgemäß, auf einem Parkplatz in der Falkenstraße 6 in 31028 Gronau (Leine), geparkte PKW der Marke Hyundai durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

