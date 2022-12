POL-HI: Sachbeschädigung durch Grafitti an Pkw in Rheden

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth / Schellerten (bla): In der Nacht vom 19.12.22 auf den 20.12.22, haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Farmsen in der Heerstraße aufgebrochen und einen Großteil an Zigaretten diverser Sorten erbeutet. Der Automat scheint mit einem Metallschneidwerkzeug und einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet worden zu sein. Der entstandene Sachschaden liegt in etwa ...

