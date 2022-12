Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Schellerten (bla):

In der Nacht vom 19.12.22 auf den 20.12.22, haben bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Farmsen in der Heerstraße aufgebrochen und einen Großteil an Zigaretten diverser Sorten erbeutet. Der Automat scheint mit einem Metallschneidwerkzeug und einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet worden zu sein. Der entstandene Sachschaden liegt in etwa bei ca. 4000.-EUR. Der Wert die erbeuteten Zigarettenschachteln ist derzeit noch unbekannt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat, melden sich sich Bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell