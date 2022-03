BPOLI-KA: Jugendliche bewerfen S-Bahn mit Schottersteinen, 17000 Euro Schaden

Karlsruhe (ots) - Mittwochnachmittag (23. März) entwendete ein 54-jähriger rumänischer Staatsbürger gleich zweimal Gummibären aus einem Shop am Karlsruher Hauptbahnhof. Gegen 15:45 Uhr begab sich der Mann zum ersten Mal in den Shop am Hauptbahnhof. Dort entwendete er eine ein Kilogramm große Packung Gummibären und warf diese über die Zugangssicherung in die Haupthalle. Anschließend nahm er noch einen Eistee an ...

mehr