Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Dieb hat es auf Gummibärchen abgesehen

Karlsruhe (ots)

Mittwochnachmittag (23. März) entwendete ein 54-jähriger rumänischer Staatsbürger gleich zweimal Gummibären aus einem Shop am Karlsruher Hauptbahnhof.

Gegen 15:45 Uhr begab sich der Mann zum ersten Mal in den Shop am Hauptbahnhof. Dort entwendete er eine ein Kilogramm große Packung Gummibären und warf diese über die Zugangssicherung in die Haupthalle. Anschließend nahm er noch einen Eistee an sich und verließ ohne die Ware zu bezahlen den Laden. Eine Verkäuferin verfolgte den Tatverdächtigen und informierte die Bundespolizei über den Vorfall.

Die Beamten stellten den Mann nach einer kurzen Fahndung am Bahnsteig 1/2 fest. Da der 54-Jährige sich nicht ausweisen konnte, verbrachten die Polizisten ihn zur Feststellung seiner Identität zur Wache am Hauptbahnhof. Nachdem die Personalien des Tatverdächtigen feststanden, konnte dieser die Dienststelle wieder verlassen.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Bundespolizei von demselben Ladengeschäft erneut über einen Diebstahl von Gummibären informiert. Der Dieb war bereits flüchtig. Anhand der Personenbeschreibung und des beschriebenen Diebesgutes konnten die Beamten den Tatverdächtigen am Bahnsteig 3/4 identifizieren. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem um den bereits bekannten 54-jährigen rumänischen Staatsbürger handelte.

Die Bundespolizei leitete in beiden Fällen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein.

