Am Donnerstag prallte ein Autofahrer bei Herbrechtingen gegen ein vor ihm fahrendes Auto.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Der 39-jährige Fahrer des Audi fuhr auf der Straße von Bolheim in Richtung Dettingen. Vor ihm war ein 38-Jähriger mit seinem BMW unterwegs. Der Fahrer des Audi setzte zum Überholen an und streifte dabei das linke Heck des BMW. In der Folge gerieten die beiden Autos ins Schleudern und kamen auf und neben der Fahrbahn zum Stehen. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme ermittelte, stand der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol. Das bestätigte der Alkomattest. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein ist der 39-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm los. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Autos auf rund 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Mann musste zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

