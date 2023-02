Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Donnerstag bei Laichingen.

Gegen 16.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Audi auf der Landstraße zwischen Merklingen und Laichingen unterwegs. Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Renault vor ihm in gleicher Richtung und wollte auf der Abbiegespur nach rechts fahren. Da sich der Verkehr staute, verringerte die Fahrerin des Renault die Geschwindigkeit und hielt an. Das bemerkte wohl der 28-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des Renault. Durch den Aufprall wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme suchte sie einen Arzt auf. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

