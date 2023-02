Ulm (ots) - Gegen 20.40 Uhr hielt sich die 58-Jährige an einer Haltestelle in der Innenstadt auf. Sie wartete "Am Kaiserbau" auf einen Bus. Ein Unbekannter näherte sich von hinten und riss plötzlich an ihrer Handtasche. Die hatte sie über ihre Schulter hängen. Die Frau konnte die Tasche zunächst festhalten. ...

