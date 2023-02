Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Handtaschenräuber festgenommen

Am Mittwoch entriss ein 21-Jähriger in Göppingen einer Frau die Handtasche.

Ulm (ots)

Gegen 20.40 Uhr hielt sich die 58-Jährige an einer Haltestelle in der Innenstadt auf. Sie wartete "Am Kaiserbau" auf einen Bus. Ein Unbekannter näherte sich von hinten und riss plötzlich an ihrer Handtasche. Die hatte sie über ihre Schulter hängen. Die Frau konnte die Tasche zunächst festhalten. Als aber der Riemen der Tasche riss und sich der Inhalt auf der Straße verteilt hatte, rannte der Räuber in Richtung Innenstadt davon. Dabei ließ er die leere Handtasche zurück. Eine Zeugin hatte den Überfall mitbekommen. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen nach dem Täter. Dank der guten Personenbeschreibung nahm die Polizei den Tatverdächtigen kurz nach 21 Uhr in der Innenstadt vorläufig fest. Der stand mutmaßlich unter Drogeneinwirkung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die wurde von einem Arzt durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Tipps zum Schutz bei Überfällen und zum Verhalten während eines Überfalls gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder im Rahmen von persönlichen Beratungen. Termine können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++0315662 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell