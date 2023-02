Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nach Unfall auf und davon

Aus dem Staub machte sich ein Unbekannter am Dienstag oder Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. In der Straße In den Seewiesen parkte ein VW Touran ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug in das Heck des VW und schob es ca. vier Meter weiter. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. Er fuhr weg. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/322430) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

