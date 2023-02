Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Nicht aufgepasst hatte ein 65-Jähriger am Dienstag bei Riedlingen.

Kurz vor 11.30 fuhr ein Audi auf der Landstraße 275 von Pflummern in Richtung Riedlingen. Auf Höhe Grüningen war vor dem Fahrzeug ein Renault unterwegs. Wie die Polizei berichtete, erkannte der 32-jährige Fahrer des Renault Klein-Lkw die Einfahrt an der Parkstraße zu spät und fuhr zunächst daran vorbei. Deshalb verlangsamte er seine Fahrt, um dann verbotswidrig nach links über die entgegenkommende Abbiegespur in die Parkstraße zu fahren. Das Manöver erkannte wohl der 65-Jährige zu spät und stieß mit dem Renault zusammen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf rund 7.000 Euro. Beide Fahrer werden nun angezeigt.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

