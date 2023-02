Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Bankmitarbeiter werden misstrauisch

Aufgedeckt werden konnte ein Betrugsversuch die vergangenen Tage in Ehingen.

Ulm (ots)

Bereits vergangenen Freitag rief ein Unbekannter bei einer Bank in Ehingen an. Er gab sich als Kontoinhaber aus und wollte eine Überweisung über mehrere tausend Euro tätigen. Im Anschluss schickte er eine E-Mail an die Bank. Der Bank kam die Sache komisch vor und sie kontaktierte den tatsächlichen Kontoinhaber. Der wusste nichts von einer Überweisung. Wie der Unbekannte an die Kontodaten des tatsächlichen Inhabers gelangte, ist nicht bekannt.

Telefonbetrüger sind regelmäßig aktiv. Das führt immer wieder zu hohen Schäden Jedes Opfer ist eines zu viel. Deshalb warnt die Polizei regelmäßig vor den Betrügern. Seien Sie sensibel im Umgang mit persönlichen Daten und prüfen genau, wem Sie diese zur Verfügung stellen.

+++++++ 0310630 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell