POL-UL: (UL) Ulm - Stichflamme im Topf

Sechs Bewohner kamen vorsorglich am Mittwoch nach einem Feuer in Ulm ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr entstand in der Küche eines Hauses im Binsenweiherweg ein Feuer. In einem Topf entzündete sich eine Stichflamme und griff auf eine Dunstabzugshaube über. Die Bewohner konnten eine Ausbreitung bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindern. Die löschte dann den Brand. Sechs Bewohner erlitten durch den Rauch Atemwegsreizungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Mobiliar entstand ein geschätzter Schaden von etwa 4.000 Euro. Die Feuerwehr lüftete die Küche. Danach konnte das Gebäude wieder betreten werden.

