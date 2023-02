Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Busfahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Am Mittwoch prallte ein Bus in Schelklingen gegen ein Gebäude.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Linienbus in der Bahnhofstraße in Richtung Ehinger Straße. Nachdem die Ampel auf grün schaltete, fuhr er in die Kreuzung ein. Der Bus beschleunigte und fuhr geradeaus. Zunächst streifte er einen entgegenkommenden Laster. Auf der gegenüberliegenden Seite prallte der Bus gegen einen Baum und anschließend gegen ein Gebäude. Dort kam er zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der 54-Jährige schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei trat bei dem Busfahrer wohl ein akutes medizinisches Problem auf. Im Bus befanden sich noch fünf Schüler. Die blieben alle unverletzt. Vor der Bergung des Busses musste das Gebäude gesichert werden. Gegen 23 Uhr konnte der Bus geborgen werden und das Gebäude konnte im Anschluss wieder freigegeben werden. Der vorläufige Sachschaden wird am Bus auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Gebäude lässt sich bislang nicht abschätzen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0315550 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell