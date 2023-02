Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Fahndungserfolg

Zwei 16-Jährige ermittelte die Polizei nach einem Diebstahl am Montag in Blaubeuren.

Die Angestellte eines Geschäftes in der Württemberger Straße war gegen 14.30 Uhr mit Arbeiten beschäftigt. Dabei ließ sie ihr Datenerfassungsgerät nur kurz unbeaufsichtigt im Verkaufsraum zurück, um etwas aus dem Büro zu holen. In dieser Zeit hielten sich auch zwei Jugendliche im Verkaufsraum auf. Einer der beiden Jungen nahm das Elektrogerät an sich und reichte es an einen weiteren Jungen weiter. Danach verließen sie das Geschäft, das Gerät nahmen sie mit. Bilder einer Überwachungskamera, auf denen die Täter zu sehen waren, wurden von der Blaubeurer Polizei ausgewertet. Die Spur der Ermittler führte nun zu zwei 16-Jährigen. Die Jugendlichen zeigten sich geständig. Wie die Polizei berichtet, konnte auch das Elektrogerät aufgefunden und an den rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Die Jungen müssen sich wegen Diebstahls verantworten.

