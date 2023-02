Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto beschädigt Ampelmasten

Unerlaubt entfernte sich am Mittwoch der Verursacher in Geislingen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten den Unfall gegen 2 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in der Eberhardstraße in Richtung Amstetten. Im Bereich der Bahnhofstraße fuhr er in einer Rechtskurve zu weit links. Zuerst beschädigte die silberne Mercedes Limousine ein Verkehrszeichen und einen Ampelmasten. Dabei wurde die Ampel stark beschädigt. Danach prallte das Auto gegen einen Bordstein. Ohne anzuhalten, setzte der Mercedes seine Fahrt fort. Die Polizei fahndete nach dem Verursacher. Der blieb unentdeckt. An der Unfallstelle sicherte die Polizei zurückgebliebene Fahrzeugteile. Darauf fanden sich Individualnummern. Anhand der Nummern muss es sich um eine Mercedes E-Klassse handeln, die zwischen 2006 und 2009 produziert wurde. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 0308606 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell