Am Dienstag schlug ein 15-Jähriger in Göppingen um sich.

Gegen 19 Uhr beobachtete ein Zeuge den 15-Jährigen in einem Geschäft in der Schulstraße. Der Jugendliche steckte sich eine Flasche Parfüm in die Jackentasche und verließ das Geschäft. Der Zeuge sprach den Ladendieb daraufhin an und hielt ihn fest. Der fing sogleich an, um sich zu schlagen. Mit Hilfe einer weiteren Zeugin konnte der Jugendliche festgehalten werden. Die Polizei brachte den 15-Jährigen auf ein Polizeirevier. Weitere Ermittlungen ergaben, dass dieser seit mehreren Tagen aus dem Raum Meppen als vermisst gemeldet wurde. Das informierte Jugendamt brachte ihn für die Nacht unter. Am Mittwoch wurde er dann von einem Erziehungsberechtigten abgeholt.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

