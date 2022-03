Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unfallflucht in der Wagnerstraße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Sonntag 15:00 Uhr und Montag 17:30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Wagnerstraße in Möglingen geparkten Mercedes beschädigte. Vermutlich touchierte der Unbekannte diesen beim Ausparken und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

