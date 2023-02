Ulm (ots) - Am Dienstag führte ein Mitarbeiter am Campingplatz in Westerheim Entastungsarbeiten durch. Zwischen 13 und 13.30 Uhr legte er den Hochentaster der Marke Stihl außerhalb des Areals an einer Hecke ab. Als der Mann zurückkam, fehlte sein Arbeitsgerät im Wert von knapp 1.000 Euro. Der Polizeiposten ...

