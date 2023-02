Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. In der Straße In den Seewiesen parkte ein VW Touran ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug in das Heck des VW und schob es ca. vier Meter weiter. Um den Schaden kümmerte sich der Verursacher nicht. ...

mehr