POL-HA: Mann entwendet Handy einer 12-Jährigen

Hagen-Mitte (ots) - Am Donnerstagnachmittag (09.02.2023) erbeuteten zwei bislang unbekannte Täterinnen in der Lobby eines Hotels in der Innenstadt durch einen Wechseltrick-Betrug einen dreistelligen Geldbetrag. Gegen 13.00 Uhr betraten die beiden Frauen den Eingangsbereich des Hotels in der Bahnhofstraße. Sie sprachen die beiden 32- und 25-jährigen Mitarbeiterinnen an und wollten eine Flasche Wein kaufen. Nachdem sie ...

