POL-HA: Wechseltrick-Betrug in Hotellobby

Am Donnerstagnachmittag (09.02.2023) erbeuteten zwei bislang unbekannte Täterinnen in der Lobby eines Hotels in der Innenstadt durch einen Wechseltrick-Betrug einen dreistelligen Geldbetrag. Gegen 13.00 Uhr betraten die beiden Frauen den Eingangsbereich des Hotels in der Bahnhofstraße. Sie sprachen die beiden 32- und 25-jährigen Mitarbeiterinnen an und wollten eine Flasche Wein kaufen. Nachdem sie mit einem 200-Euro-Schein bezahlten und das Wechselgeld erhielten, wollten sie die Flasche doch nicht mehr haben und gaben sie zurück. Sie verwickelten die beiden Mitarbeiterinnen in ein Gespräch und zeigten Interesse an einem anderen Wein. Nachdem sie auch diesen nicht mehr kaufen wollten, verließen die Unbekannten das Hotel. Später stellten die beiden Mitarbeiterinnen fest, dass insgesamt 150 Euro aus der Kasse fehlten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Betruges. (sen)

