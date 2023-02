Polizei Hagen

POL-HA: Ziviler Einsatztrupp der Polizei vollstreckt Haftbefehl - Mann muss mehr als fünfjährige Haftstrafe ableisten

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am Dienstag (07.02.) traf der zivile Einsatztrupp der Polizei Hagen am frühen Morgen einen zur Fahndung ausgeschriebenen Mann in seiner Wohnung in Haspe an. Der Hagener wurde nach einer gefährlichen gemeinschaftlichen Körperverletzung gesucht. Die Polizisten vollstreckten den Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen und nahmen den 27-Jährigen fest, er leistete keinen Widerstand. Der Mann konnte zur Justizvollzugsanstalt transportiert werden. Dort wird er nun eine mehr als fünfjährige Haftstrafe ableisten. (arn)

