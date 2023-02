Polizei Hagen

POL-HA: MK-Ermittler suchen Zeugen nach gestrigem Vorfall am Funckepark

Hagen-Mitte (ots)

Die Polizei Hagen berichtete gestern zu einem Vorfall am Funckepark, bei dem zwei Jugendliche nach einem Streit mit weiteren Jugendlichen mit einem Messer verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige wurden wenig später vorläufig festgenommen. Bei den Verletzten besteht keine Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Hagen und die eingesetzte Mordkommission der Hagener Polizei suchen jetzt nach Zeugen. Wer hat als Passant oder auch als Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich Zehlendorferstraße / Märkischer Ring (B54) bzw. der Treppenanlage in Richtung der Hildegardis-Schule am 08.02.2023 gegen 13:50 Uhr ein Streitgeschehen beobachtet? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell